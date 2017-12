BAGNOLI: DE VINCENTI, GIOVEDì 21 DICEMBRE CABINA REGIA A NAPOLI

12 dicembre 2017- 17:06

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti ha convocato per giovedì 21 dicembre la Cabina di regia per l’area d Bagnoli-Coroglio. La riunione si svolgerà a Napoli, presso la Prefettura, alle 11. All’ordine del giorno, le caratterizzazioni e lo sviluppo del piano di bonifica del sito ex Italsider