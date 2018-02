BALLANDI: CASINI, GRANDE UOMO DI SPETTACOLO, BOLOGNA LO RICORDI

15 febbraio 2018- 11:13

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Avevo sentito Bibi qualche giorno fa: ne avevo colto la stessa voglia di combattere che lo ha sempre caratterizzato in questi anni nella lotta contro un male terribile. E' stato un grande uomo di spettacolo, ma soprattutto un cristiano autentico, pieno di sentimenti e valori e veri. Ha dato un grande contributo a Bologna ed è per questo che andrà ricordato nel modo più significativo". Lo scrive Pier Ferdinando Casini in una nota.