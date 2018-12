20 dicembre 2018- 14:59 Balocco: consolida crescita, fatturato 2018 verso 190 mln

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - Balocco, secondo player del mercato dolciario da ricorrenza e del mercato della prima colazione, nel 2018 consoliderà la forte crescita del 2017 (+15 milioni rispetto al 2016) avvicinandosi ai 190 milioni di euro. Erano 103 nel 2008 e l’azienda di Fossano, guidata tuttora dalla famiglia che la fondò nel 1927 e oggi alla terza generazione, continua ad investire per crescere ancora. Negli ultimi 10 anni Balocco ha investito oltre 50 milioni di euro in tecnologia, puntando sulla crescita per linee interne. Il primo grande risultato, spiega la società, si deve alla decisione vincente di affiancare ai prodotti da ricorrenza anche una divisione di prodotti continuativi, frollini in particolare, che hanno consentito alla marca di essere presente nelle case dei consumatori italiani non solo a Pasqua e Natale, ma tutte le mattine, nel momento in cui le famiglie sono riunite per consumare insieme il pasto più importante della giornata. Con questa strategia e investimenti costanti in R&D e implementazione delle linee produttive, l’azienda è cresciuta negli ultimi dieci anni al ritmo di un milione al mese, fino a diventare co-leader nei due segmenti. Mentre sul mercato italiano l’azienda è concentrata sul lancio del nuovo brand dal posizionamento premium “Bottega Balocco - Italian Bakery 1927”, i piani per lo sviluppo dell’export, che vale attualmente il 13%, prevedono la creazione di linee dedicate. Già oggi i prodotti Balocco sono distribuiti in 67 Paesi, dall’Europa agli USA, da Medio Oriente all’Australia. La crescita delle esportazioni sarà sostenuta in futuro da un’offerta prodotti studiata in esclusiva per rispondere alle abitudini alimentari degli stranieri, con la competenza italiana nella sana e corretta alimentazione.