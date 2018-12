20 dicembre 2018- 14:59 Balocco: consolida crescita, fatturato 2018 verso 190 mln (2)

(AdnKronos) - Proprio per realizzare questo obiettivo, grazie ad un altro importante investimento, è in corso di ampliamento il sito produttivo di Fossano, che ospiterà presto nuove linee da cui nasceranno i prodotti da forno destinati all’export. Grazie ai lavori, in fase di completamento, la superficie coperta aumenterà da 46.000 a 58.000 mq (su una superficie totale di 70.000 mq). Alla crescita di fatturato e produzione, si è affiancata in questi anni la crescita costante dell’organico. Per la campagna natalizia 2018 Balocco ha inserito oltre 200 lavoratori stagionali, portando a 400 unità i dipendenti presenti nel sito di Fossano. Il numero complessivo di addetti sale a 500 unità computando anche lavoratori interinali e cooperative, e i 20 addetti impiegati nella “fabbrica in miniatura” aperta da Balocco a fine 2017 all’interno di F.I.CO Eataly World” a Bologna. Anche questo è un aspetto che posiziona Balocco ai vertici delle classifiche: per il secondo anno consecutivo l’azienda è tra le prime 5 aziende del largo consumo in cui si lavora meglio, secondo l’indagine realizzata dalla società tedesca indipendente “Statista” per il settimanale Panorama, interpellando migliaia di lavoratori di oltre 2.000 imprese italiane con più di 250 dipendenti.