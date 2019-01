16 gennaio 2019- 18:20 Banca Etruria: vittime Salvabanche, bene indagine su commissari

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Grande successo dell’Associazione Vittime del Salvabanche. Indagati oggi alla procura di Arezzo per abuso di ufficio i commissari di Banca Etruria nominati da Banca d’Italia nel febbraio 2015 e rimasti in carica fino alla risoluzione dell’istituto". Ad affermarlo in una nota è l'Associazione delle vittime del Salvabanche sottolineando che "oggi siamo ripagati dei tanti sacrifici fatti in difesa dei nostri associati".L’indagine, rileva, "partì a seguito di un esposto della nostra associazione (a firma Giorgianni e La Croce) depositato in procura l’8 luglio 2016 per richiedere la revocatoria di 302 milioni di sofferenze alla società Fonspa avvenuta solo cinque giorni prima della risoluzione e che portò all’azzeramento delle obbligazioni ed azioni dei risparmiatori di banca etruria". Questa operazione, infatti, "creò alla banca un’ulteriore perdita di circa 70 milioni di euro, cifra che avrebbe permesso di rimborsare tutti gli obbligazionisti esclusi dai rimborsi. Ipotizzammo allora, e ne abbiamo conferma adesso che si operò appositamente per accontentare qualche amico", conclude l'Associazione delle vittime del Salvabanche.