26 ottobre 2018- 12:48 Banca Imi, ecco il 'team dell'anno'

Milano, 26 ott. (AdnKronos) - Una squadra di giovani legali altamente specializzati nel business dell'investment banking e particolarmente attiva in numerose attività per terze parti. E' la struttura General Counsel di Banca Imi, banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, premiata come 'team dell’anno' agli Inhousecommunity Awards 2018, nel settore 'Banche e Finanza'. Guidata da Laura Segni, general counsel di Banca Imi, la squadra è composta da una trentina di giovani di età media di 35 anni, operanti nelle tre sedi di Milano, Londra e New York: "La sua peculiarità -spiega Segni- è quella di essere un gruppo di persone altamente specializzate per le attività che svolgono, di supporto all'investment banking e all’operatività con la clientela corporate". Questo "le rende complementari l'una all'altra all'interno di un gruppo come quello di Intesa Sanpaolo".Tra le motivazioni alla base del riconoscimento, "la vicinanza al business, con una presenza ai tavoli di negoziazione delle operazioni e il fatto che l'attività del team determini un apporto concreto ai risultati di Banca Imi e del corporate in generale".