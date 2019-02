19 febbraio 2019- 12:41 Banca Leonardo: dal 25 febbraio Marco Migliore dg e ad

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Dal 25 febbraio prossimo Marco Migliore assumerà l’incarico di direttore generale e amministratore delegato di Banca Leonardo. La nomina è soggetta all'approvazione del Cda. Lo rende noto Indosuez Wealth Management che ha apportato alcuni cambiamenti alla governance di Banca Leonardo a al fine di consolidare il proprio sviluppo in Italia. A queste responsabilità di Migliore si aggiungerà anche il coordinamento dello sviluppo della clientela italiana del gruppo Indosuez Wealth Management. Migliore riporterà a Olivier Chatain, direttore generale di CA Indosuez Wealth (Europe) e Responsabile dell’area Europa per il gruppo Indosuez Wealth Management. Il team manageriale è completato da Caroline Bouchy e Luca Ghirardi, nominati Vice-Direttori Generali dal primo gennaio 2019. Ariberto Fassati conserva la Presidenza di Banca Leonardo.Il processo di integrazione di Banca Leonardo nel gruppo Indosuez Wealth Management, si legge nella nota, proseguirà nel corso dei prossimi mesi, con l’ambizione di creare un player di primo piano della Gestione patrimoniale in Italia in sinergia con CA Italia.