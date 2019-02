19 febbraio 2019- 12:41 Banca Leonardo: dal 25 febbraio Marco Migliore dg e ad (2)

(AdnKronos) - L’implementazione di un’offerta ad elevato valore aggiunto, tramite un’entità unica e dedicata, si legge nella nota, consentirà di soddisfare al meglio le esigenze della clientela 'private' del gruppo in Italia e di attuare nuove sinergie fra le diverse linee di business. L’Italia è il secondo mercato domestico del gruppo Crédit Agricole ed offre un considerevole potenziale di sviluppo, in particolare fra gli imprenditori. La crescita media annua del mercato italiano della Gestione patrimoniale è d’altra parte stimata al +8%2 fra il 2017 e il 2022. "Vogliamo consolidare la nostra leadership in Italia, uno dei nostri mercati di sviluppo prioritari in Europa, e superare a medio termine i 10 Mld€ di masse in gestione, grazie alla qualità del personale e al patrimonio di competenze di Banca Leonardo, alla nostra ampia offerta innovativa e di respiro globale, nonché alla potenza della nostra rete internazionale", commenta Chatain.