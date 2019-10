24 ottobre 2019- 18:24 Banca Mediolanum: presenta documentario in 50 sale cinema

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Questa sera in oltre 50 sale cinematografiche verrà proiettato in contemporanea 'Life, il Capitale Più Importante da Proteggere Sei Tu'. Si tratta di un documentario di 45 minuti sui beni più preziosi della vita: sé stessi, la salute, la famiglia, che vanno custoditi e tutelati. Protagonista e autore del documentario è il divulgatore televisivo Roberto Giacobbo che spiega il tema della protezione e del valore della vita. Una produzione Giacobbo Media, in esclusiva per Banca Mediolanum, che coinvolge questa sera oltre 10.000 ospiti nei cinema di tutta Italia. "Ho voluto fortemente questa iniziativa finalizzata a sensibilizzare i nostri clienti - commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - dell’importanza di mettere al sicuro sé stessi e le proprie famiglie dai rischi e dagli imprevisti della vita. Ringrazio Roberto Giacobbo per il grande lavoro svolto. Il suo documentario ha pienamente centrato gli obiettivi di comunicazione nei confronti dei nostri clienti".