BANCA PROFILO: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO, DIVIDENDO DA 0,001 EURO

27 aprile 2017- 19:39

Milano, 27 apr. - (AdnKronos) - L’Assemblea degli azionisti di Banca Profilo si è riunita oggi sotto la presidenza di Giorgio Di Giorgio per approvare, tra l’altro, il bilancio 2016 che si è chiuso con un utile netto pari a 0,9 milioni di euro, in calo di 4 milioni di Euro (-81,7%) rispetto al risultato dello scorso esercizio. L'assemblea ha approvato un dividendo da 0,001 euro per azione e ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025 alla società di revisione Deloitte & Touche accogliendo la raccomandazione motivata del collegio sindacale.