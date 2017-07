BANCE VENETE: FEDERCONSUMATORI, SOSPESA MANIFESTAZIONE DI LUNEDì A ROMA

7 luglio 2017- 15:05

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - La manifestazione indetta per lunedì alle 10 a Pazza Montecitorio è rinviata a data da destinarsi. Lo rende noto Federconsumatori in un comunicato. "Sarà nostra cura diffondere in tempo utile le date delle prossime iniziative in relazione alla tutela dei risparmiatori delle Banche venete", sottolinea l'associazione dei consumatori.