28 aprile 2018- 11:18 Banche: Abi, +21% conti correnti small business imprenditori immigrati (2)

(AdnKronos) - Secondo il report, l'intermediazione finanziaria e l'accesso agli strumenti forniti dagli operatori del mercato contribuiscono a rafforzare il processo di sviluppo dell'attività imprenditoriale straniera. Un fenomeno articolato e in crescita quello delle imprese create da migranti in Italia, da inquadrare nel contesto più ampio della regolare presenza di stranieri sul territorio, e che si rivela capace di contribuire all’economia del Paese: secondo i dati InfoCamere, il 9,4% delle imprese in Italia nel 2016 è condotto da stranieri e la media nazionale del valore aggiunto prodotto dalle imprese straniere in Italia è aumentata di 5,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente.L'indagine si concentra anche sui percorsi d'impresa che - si legge nel rapporto - sono, almeno inizialmente, condizionati dall'appartenenza ad una determinata comunità nazionale. Quello che emerge è un quadro eterogeneo. Tra le imprese clienti di intermediari finanziari, nell'ultimo anno sono in particolare aumentate quelle delle comunità provenienti da Bangladesh, Senegal, India e Nigeria. Rispetto invece all'incidenza dei conti small business sul totale dei conti correnti intestati alle singole nazionalità, appare evidente la vivacità delle imprese a titolarità asiatica (Cina, Pakistan e Bangladesh) e di quelle di origine egiziana.