BANCHE: ABI, A MAGGIO RACCOLTA DA OBBLIGAZIONI -14,5%

20 giugno 2017- 15:00

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Continua il forte calo della raccolta bancaria da obbligazioni. A maggio l'ammontare raccolto dai bond è di 316,2 miliardi di euro, in calo di 53,6 miliardi su base annua, pari a una flessione del 14,5%. Complessivamente, secondo quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi, lo scorso mese la raccolta da clientela del totale delle banche in Italia, rappresentata dai depositi della clientela residente e dalle obbligazioni, è aumentata di circa 4,2 miliardi su base annua, con un incremento dello 0,2%. La raccolta bancaria da clientela residente è stata di 1.714 miliardi di euro. Ad aprile è risultato in flessione il trend dei depositi dall’estero: in particolare, quelli delle banche italiane sono stati pari a circa 296 miliardi di euro, 6,8% in meno di un anno prima. La quota dei depositi dall’estero sul totale provvista si è posizionata al 11,6%. Il flusso netto di provvista dall’estero nel periodo compreso fra aprile 2016 e aprile 2017 è stato negativo per circa 21,6 miliardi di euro.