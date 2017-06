BANCHE: ABI, AD APRILE SOFFERENZE NETTE DI 77,2 MLD, -8% IN UN ANNO

20 giugno 2017- 15:00

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Le sofferenze nette del sistema bancario italiano si attestano a 77,2 miliardi di euro ad aprile, in calo dai 77,8 miliardi del mese precedente. Il livello registrato è il più basso da maggio 2014 e in forte diminuzione dagli 86,8 miliardi registrati nel dicembre 2016. In particolare, si sottolinea nel rapporto mensile dell'Abi, dal picco di 89 miliardi di novembre 2015 le sofferenze al netto delle svalutazioni del sistema bancario si sono ridotte del 13%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente le sofferenze sono diminuite di circa 6,7 miliardi, pari a una flessione dell'8%. Il rapporto sofferenze nette sugli impieghi totali si è ridotto al 4,42%, dal 4,43% dello scorso marzo e dal 4,67% dell'aprile 2016.