BANCHE: ABI, AL VIA CAMPAGNA INFORMATIVA SU NOVITà MIFID2

30 dicembre 2017- 11:16

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Una ‘bussola’ per aiutare i risparmiatori a orientarsi nel nuovo contesto in materia di servizi di investimento: questo l’obiettivo della campagna informativa promossa dall’Abi in vista delle novità in arrivo con l’inizio del prossimo anno. Il 3 gennaio 2018 entreranno, infatti, in vigore nell’Unione Europea la Direttiva Mifid2, evoluzione della precedente disciplina sui servizi di investimento, e il nuovo Regolamento Priips, che definisce nuove regole di condotta in materia di servizi di investimento e introduce il nuovo documento semplificato con le informazioni chiave sui prodotti finanziari.La campagna informativa, promossa da Abi in collaborazione con Bancaria Editrice, punta a evidenziare le principali novità in arrivo per risparmiatori e investitori, il tutto nell’ottica di accrescere la consapevolezza della clientela sulle proprie scelte. Due gli strumenti di comunicazione ideati e messi a disposizione delle banche: una guida cartacea e una infografica digitale. La guida illustra, con taglio divulgativo e linguaggio semplice, una panoramica delle maggiori novità derivanti dalle nuove norme, con particolare riferimento alla maggior protezione offerta all’investitore, alla adeguatezza dei prodotti finanziati offerti alla clientela retail, al ruolo dei consulenti, alla chiarezza della documentazione, costi inclusi, alla confrontabilità degli strumenti e ai nuovi poteri delle Autorità di controllo.