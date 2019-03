16 marzo 2019- 17:14 Banche: Abi Basilicata, siglato protocollo antiusura e antiracket a Potenza

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Si rinnova e rafforza l’operatività l’Osservatorio Provinciale in materia di risorse e convenzioni antiusura e antiracket sul territorio a vantaggio del tessuto economico e sociale. Questo tra i principali obiettivi del Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, siglato oggi a Potenza alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tra Prefettura di Potenza, Commissario straordinario del Governo antiusura e antiracket, Abi Basilicata, Banca d’Italia, Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Confindustria Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata, Confidi, mondo delle Associazioni e Fondazioni di solidarietà, banche operanti sul territorio.Nell’accordo, fortemente voluto dalle banche e dal Prefetto di Potenza Giovanna Cagliostro, emerge in particolare che "insieme con l’attività di contrasto svolta dalle Forze di Polizia, la prevenzione del fenomeno usurario costituisce una priorità assoluta, perseguibile anche attraverso l’incremento degli strumenti di sostegno alle famiglie, alle microimprese o più in generale alle piccole medie imprese in momentanea difficoltà e che tale opera di prevenzione può essere decisiva nell’arrestare la diffusione del fenomeno".