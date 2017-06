BANCHE: ABI, CON 'IMPRESE IN RIPRESA' ALLE PMI SOSPESE RATE PER 4,7 MLD (2)

17 giugno 2017- 11:15

(AdnKronos) - L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell’impresa richiedente evidenzia che il 21,4% delle domande è riferito ad imprese del settore “commercio e alberghiero”; il 13,7% delle domande è riferito ad imprese del settore “industria”; il 16,6% delle domande è riferito ad imprese del settore “edilizia e opere pubbliche”; il 12,4% delle domande è riferito ad imprese del settore “artigianato”; il 9,2% delle domande è riferito ad imprese del settore “agricoltura”; il restante 26,7% agli “altri servizi”. L’analisi relativa alla distribuzione territoriale delle domande accolte, per sede legale dell’impresa richiedente, evidenzia che il 64,7% è riferito ad imprese residenti nel Nord Italia; il 19,9% è riferito ad imprese residenti nel Centro Italia; il 15,4% è riferito ad imprese residenti nel Sud Italia.Il nuovo Accordo per il Credito 2015 consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti.