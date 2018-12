1 dicembre 2018- 10:56 Banche: Abi Lab e R3 partner per piattaforma blockchain Corda

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - Abi Lab e R3 partner per piattaforma blockchain Corda ABI Lab ha siglato un accordo di collaborazione con l’azienda di software R3 per sviluppare applicazioni e soluzioni innovative sulla piattaforma di blockchain Corda. Abi Lab è il Centro di ricerca e innovazione promosso dall'Associazione Bancaria Italiana. Approfondisce, sviluppa e diffonde innovazione nel settore bancario e finanziario attraverso le proprie attività di ricerca e la condivisione di conoscenza sugli aspetti organizzativi e tecnologici. Nel 2017 nasce ‘Spunta Project’ per rendere operative le potenzialità e i benefici della blockchain in ambito bancario, mediante l’applicazione di un registro digitale distribuito tra le banche partecipanti al progetto. Fanno parte del progetto 17 banche, NTT Data per lo sviluppo applicativo e SIA in qualità di fornitore dell’infrastruttura. Il progetto è supportato da una partnership sulla blockchain con R3, una realtà che aggrega una rete di oltre 200 società di servizi finanziari, aziende tecnologiche, banche, autorità di regolamentazione e associazioni di categoria operanti nel mondo con Corda. Corda è una piattaforma blockchain, che consente di effettuare transazioni utilizzando smart contract, garantendo al contempo i più alti livelli di privacy e sicurezza. All'inizio di quest'anno, R3 ha lanciato Corda Enterprise, una versione di Corda ottimizzata per soddisfare le esigenze delle istituzioni complesse. Corda e Corda Enterprise sono la base di un ecosistema di applicazioni interoperabili.