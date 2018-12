1 dicembre 2018- 10:56 Banche: Abi Lab e R3 partner per piattaforma blockchain Corda (2)

(AdnKronos) - Queste app sono costruite dai partner di R3, sfruttando le potenzialità della blockchain per superare le sfide specifiche affrontate dai loro clienti. R3 sta lavorando a diversi progetti con i suoi partner, tra cui Spunta Banca Project, un pilota con 17 banche italiane che sperimentano la blockchain per la riconciliazione interbancaria. Corda di R3 è stata recentemente scelta dal Land Registry del Regno Unito come piattaforma su cui sviluppare un progetto che ha l’obiettivo di rendere il processo di acquisto di una casa nel Regno Unito più veloce, semplice e trasparente. “L’accordo con R3 - dichiara Pierfrancesco Gaggi, presidente di Abi Lab- permette di lavorare insieme a chi costruisce le autostrade tecnologiche di domani, chiarendo le concrete esigenze delle strutture complesse. Spunta Banca Project vede la concreta azione sul campo di 17 banche per la riconciliazione tra banche di transazioni “chiuse” sulla base di un algoritmo condiviso. Crediamo che la collaborazione con R3 possa essere ricca di risposte alle domande di semplificazione, certezza e efficienza dei processi”. "Attribuiamo molta importanza alla collaborazione con ABI Lab, centro di ricerche e innovazione che lavora con le banche in Italia per testare e costruire nuove tecnologie. L'esperienza di ABI Lab sarà inestimabile per R3. Siamo pronti a lavorare con ABI Lab per sviluppare soluzioni di blockchain innovative su Corda che soddisfino le crescenti esigenze dei suoi membri", commenta David E. Rutter, ceo di R3,