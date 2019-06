18 giugno 2019- 15:14 Banche: Abi, meno prestiti a imprese, tasso medio invariato a 1,46%

Milano, 18 giu. (AdnKronos) - A maggio 2019 i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento restano su livelli bassi, sui minimi storici. Il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese è invariato rispetto ad aprile ed è pari all'1,46%. Nonostante questi livelli bassi di tassi, a seguito della riduzione della domanda di finanziamenti, ad aprile si è registrata una diminuzione per i prestiti alle imprese dello 0,6% su base annua.Sono aumentati, invece, i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) di circa 55 miliardi di euro rispetto a un anno prima (+3,8%). Anche a maggio si conferma il trend di diminuzione della raccolta a medio e lungo termine, cioè con obbligazioni, per 19 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 mesi (-7,4%). Funzionano - e raccolgono denaro - le assicurazioni ramo vita, i fondi pensione e tfr, che registrano una variazione positiva dello 0,8%. Le quote di fondi comuni diminuiscono del 7,1%.