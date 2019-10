25 ottobre 2019- 15:35 Banche: Abi, presentato nuovo documento, ci vogliamo confrontare

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "E' continuato oggi il confronto tra Abi e Organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, proseguendo l’esame degli aspetti normativi del contratto per affrontare poi il tema economico. Nel corso della riunione Abi ha rassegnato alle organizzazioni sindacali la posizione associativa sui diversi temi contenuti nella piattaforma e, a supporto dell’esposizione, sono state consegnate ai Sindacati articolate schede sui singoli temi". Così l'Abi in una nota al termine del tavolo.Dopo l’ultimo incontro, sottolinea Salvatore Poloni, il presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro dell’Abi (Casl), "abbiamo trasmesso alle Organizzazioni sindacali un nuovo documento sulla costituzione di un organismo quale sede per un confronto continuo sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nel mondo bancario". Nell’ottica di proseguire concretamente il negoziato, aggiunge, "abbiamo fornito oggi un quadro ampio sui profili normativi contenuti nella piattaforma sindacale per il rinnovo e su cui vogliamo confrontarci, secondo il percorso condiviso a luglio scorso".