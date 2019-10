25 ottobre 2019- 15:35 Banche: Abi, presentato nuovo documento, ci vogliamo confrontare (2)

(Adnkronos) - Abi, si legge nella nota, ha illustrato la propria posizione contenuta in sei documenti che raccolgono gli argomenti in aree tematiche (ambito di applicazione del contratto nazionale, rapporto tra livelli di contrattazione, flessibilità e semplificazione, occupazione e formazione, diritti e tutele, classificazione del personale) e che esprimono la volontà di trovare una positiva sintesi tra le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori contenute nella piattaforma presentata dai Sindacati, gli strumenti necessari alle persone ed alle banche per affrontare le sfide che stanno vivendo a partire dalla profonda trasformazione tecnologica, nonché le condizioni di sostenibilità necessarie alle banche stesse per essere competitive e svolgere la funzione di efficace sostegno all’economia reale (famiglie, imprese e territori).In occasione dell’incontro, Abi "ha aderito con convinzione alla proposta dei Sindacati di dimostrare il sostegno delle Parti sociali alla lotta contro la violenza sulle donne, sottoscrivendo in vista della prossima Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) un accordo che consenta alle donne vittima di violenza e in difficoltà economica di sospendere le rate dei finanziamenti in essere ovvero di poterli rinegoziare".È un ulteriore segno tangibile dell’unità di intenti delle Parti sociali di settore nel contribuire anche concretamente a questo sensibile tema sociale, già testimoniata dalla 'Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro' sottoscritta lo scorso febbraio.