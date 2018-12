18 dicembre 2018- 19:40 Banche: Abi, servono ancora azioni incisive per recuperare redditività

Milano, 18 dic. (AdnKronos) - Il taglio dei costi messo in atto dal settore bancario italiano negli ultimi anni potrebbe non bastare per consentire una vera ripresa degli istituti. Nonostante gli sforzi e progressi già realizzati, nel comparto sono "necessarie ulteriori azioni incisive per recuperare margini di efficienza a sostegno della redditività e in risposta alle crescenti pressioni concorrenziali che arrivano anche da società esterne al settore", si trova scritto nella ventiseiesima edizione del Rapporto Abi 2018 sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria. Industria dove si conferma la stabilità del 'posto in banca', visto che l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, è oltre il 99%. Il percorso per ritrovare profitti e redditività, "ancora inferiore a quanto necessario a garantire un adeguato supporto alla crescita dell’economia italiana", non è finito e "passa per la razionalizzazione dei costi, oltre che per una maggiore diversificazione dei ricavi, aspetto complesso in un contesto economico ancora in lento sviluppo". In più, rallentamento economico e stabilizzazione dello spread sovrano su livelli elevati "potrebbero compromettere i risultati fin qui raggiunti". Secondo il rapporto, però, "non saranno però sufficienti le sole iniziative interne al settore, per quanto intense ed incisive. È necessaria una giusta combinazione di più fattori: un quadro congiunturale favorevole, interventi di riforma volti a calmierare i mercati finanziari – ed in particolare le attuali tensioni sul rischio sovrano, che potrebbero impattare sul patrimonio e sul costo della raccolta delle banche e quindi sul costo del credito – e, infine, un quadro di regole che non penalizzi l’attività delle banche a supporto di famiglie e imprese".