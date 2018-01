BANCHE: ACCORDO ABI E SINDACATI SU NUOVO FONDO PER OCCUPAZIONE

29 gennaio 2018- 18:22

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Raggiunto l’accordo tra Abi e Sindacati di categoria con cui si ampliano le funzioni del Fondo per l’Occupazione (Foc) come previsto dall’ultimo rinnovo contrattuale di settore. Sviluppando sinergie in materia di politiche attive per l'occupazione, viene così implementata l’operatività del Foc in connessione al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale e del credito”. Ad annunciarlo è l’Abi evidenziando che “ancora una volta relazioni sindacali dialettiche e costruttive hanno consentito di rafforzare uno strumento bilaterale dedicato alla creazione e al sostegno della buona occupazione anche a difesa dell’occupabilità delle persone. Necessità accentuata dal bisogno di nuove mansioni professionali dettate dai cambiamenti in atto. Questo passa innanzitutto da un potenziamento delle prestazioni del Fondo, grazie all’impiego di risorse private senza alcun carico per la finanza pubblica”. In questo senso l’accordo, sulla base delle risorse disponibili, rafforza la possibilità di intervenire su profili che vanno dalla rioccupazione dei lavoratori, alla solidarietà espansiva, dalla riconversione e riqualificazione professionale ad ulteriori iniziative per agevolare l’occupazione giovanile.