BANCHE: ACCORDO ABI E SINDACATI SU NUOVO FONDO PER OCCUPAZIONE (2)

29 gennaio 2018- 18:22

(AdnKronos) - Nello specifico, l'accordo prevede il sostegno alla rioccupazione dei lavoratori, che hanno perso il posto di lavoro (destinatari delle prestazioni emergenziali del Fondo di solidarietà Abi), attraverso specifici incentivi all’assunzione; l'istituzione di una piattaforma per incrociare domanda e offerta di lavoro, inizialmente limitata ai bancari che hanno perso il posto di lavoro; il sostegno al reddito per i lavoratori che accettano il part time in prossimità della pensione, con garanzia della contribuzione piena ai fini pensionistici, in cambio di assunzione di giovani (solidarietà espansiva). E, ancora, è previsto il finanziamento della formazione da riqualificazione/riconversione per fronteggiare possibili eccedenze di personale e vengono favoriti qualificati percorsi di alternanza scuola-lavoro attraverso un contributo spese alle aziende che sostengano la conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani. Per Abi “le Parti hanno centrato un obiettivo fondamentale per utilizzare tutti gli strumenti di natura contrattuale che favoriscano anche un ricambio generazionale più rapido e senza tensioni occupazionali”. In tale direzione, nel quinquennio 2012-2017, il Foc ha già finanziato, tra assunzioni e stabilizzazioni, 17.655 domande di prestazione per un impegno complessivo di spesa di oltre 135 milioni di euro. Ciò a fronte di circa 17.000 uscite dalle aziende, nello stesso periodo, tramite il Fondo di solidarietà ed il relativo assegno straordinario, registrando appunto un numero pressoché corrispondente di assunzioni/stabilizzazioni.