2 marzo 2019- 11:12 Banche: al via cantiere Abi per approfondire RegTech (2)

(AdnKronos) - Per esempio, automatizzando e digitalizzando - grazie all’utilizzo di algoritmi, motori semantici e soluzioni di intelligenza artificiale - una serie di processi indispensabili per effettuare la pianificazione, le verifiche e la successiva reportistica sia interna che verso le Autorità. A questo proposito, nei prossimi mesi potrebbe partire un ulteriore cantiere sulla cosiddetta “machine readable regulation”, ossia sulle tecnologie in grado di rendere le norme più adeguate ad essere analizzate e trattate nel nuovo contesto di compliance RegTech.