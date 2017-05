BANCHE: APINDUSTRIA VICENZA, VENETO RISCHIA PERDITA ISTITUTI TERRITORIO

23 maggio 2017- 16:42

Vicenza, 23 mag. (AdnKronos) - "Con la crisi del modello delle banche popolari, il sistema bancario veneto - considerato fino a poco tempo come una delle “perle” del sistema creditizio nazionale, rischia di scomparire. Ma le imprese non vogliono darsi per vinte all’idea di un Veneto senza banche di riferimento". a rilanciare questa emergenza è oggi il Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin."Abbiamo sempre invocato giustizia, chiarezza e assunzione di responsabilità in merito a quanto accaduto in questi anni – spiega il rappresentante delle aziende manifatturiere – anche nell’interesse delle tante aziende che hanno visto gravare sui propri bilanci la perdita di valore delle azioni, a causa degli errori imperdonabili commessi da pochi soggetti ai vertici delle strutture". "Quanto accaduto, tuttavia, non può giustificare l’attuale situazione di stallo, dove le stesse attività economiche si trovano senza punti di riferimento sul fronte dell’accesso al credito. Per la nostra associazione – continua Lorenzin – è fondamentale scrollarsi di dosso il passato e ricostruire un sistema bancario in grado di “vivere da dentro” il territorio, che sappia toccare con mano le peculiarità della nostra realtà economica e produttiva raccogliendone puntualmente le specifiche esigenze, per dare risposte adeguate e portare le istanze di un territorio anche ai livelli più alti delle istituzioni bancarie".