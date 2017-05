BANCHE: APINDUSTRIA VICENZA, VENETO RISCHIA PERDITA ISTITUTI TERRITORIO (2)

23 maggio 2017- 16:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Flavio Lorenzin invita quindi "le istituzioni e i protagonisti della vita economica del territorio a rialzare la testa dichiarando: noi già fin d’ora diamo la nostra disponibilità ad esserci, imparando dagli errori del recente passato per restituire al Veneto un nuovo punto di riferimento sul fronte bancario e creditizio, basato su regole chiare e massima trasparenza, che abbiano come fine esclusivo l’interesse del territorio e della sua economia". "Per fare questo – sottolinea il Presidente di Apindustria – riteniamo cruciale l’intervento della Regione Veneto, non tanto come finanziatore, ma per svolgere un fondamentale ruolo di coordinamento e punto di contatto tra le diverse realtà territoriali che hanno a cuore il futuro della nostra economia, e la voglia di restituire un sistema bancario di riferimento degno di questo territorio, dei suoi valori e della nostra “fame di crescita”.