7 gennaio 2019- 09:37 Banche: Arbitro Consob, nel 2018 riconosciuti 40 mln risarcimenti

Milano, 7 gen. (AdnKronos) - Ai 'soci truffati' dalle banche l'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob ha riconosciuto 40 milioni di risarcimenti nel 2018. I beneficiari sono stati 854, tra i risparmiatori delle due banche venete in liquidazione (Banca Popolare di Vicenza e Veneto banca) e delle loro controllate, e quelli delle quattro banche in risoluzione dal 2015, ovvero Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e CariFerrara. L'arbitro si è occupato di valutare le loro richieste di risarcimento negli ultimi mesi del 2018, per effetto dell’entrata in vigore del decreto 'mille-proroghe', nei limiti e secondo le modalità previste, ovvero ristoro parziale del 30% e tetto massimo a 100mila euro.