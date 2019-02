25 febbraio 2019- 11:43 Banche: associazione ex risparmiatori, ministro Tria emani decreti attuativi (2)

(AdnKronos) - "Ora io, per loro conto, ho il dovere di chiederle di emanare il prima possibile i Decreti Attuativi, in linea con la Legge di Bilancio approvata, anche aldilà dei dubbi che la stessa Europa potrebbe porre, perché, Signor Ministro, è arrivato per noi e per questo paese il momento di fare ciò che è giusto e non ciò che conviene", ribadisce Ugone."Il suggerimento, su ciò che a questo paese conviene fare, nel caso dei risparmiatori, potrebbe arrivare da oltre confine, forse da Bruxelles, o dai manovratori dello spread... ma ciò che è giusto per queste persone ci arriva direttamente dall'anima e credo che lei, come me, sia convinto che è giusto restituire ai tanti Bruno e Tiziano almeno parte di ciò che hanno risparmiato e perso con la liquidazione delle banche imposto dal precedente governo...liquidazione che ha permesso al colosso Intesa di guadagnare miliardi investendo un euro per acquisire la parte buona dei due Istituti Veneti.", sottolinea Ugone. "La prego, quindi: modifichi e firmi i 2 Decreti Attuativi prima possibile! faccia ciò che è giusto e non ciò che conviene! aiuti a ridare a queste persone quello che hanno loro tolto il precedente Governo, gli organi di controllo e la dirigenza collusa", auspica infine Ugone.