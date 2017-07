BANCHE: BANKITALIA, A MAGGIO PRESTITI FAMIGLIE +2,5%, IMPRESE +0,3%

11 luglio 2017- 10:34

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - A maggio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dell’1% su base annua (0,8% in aprile). I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,5% (2,4% nel mese precedente), quelli alle società non finanziarie dello 0,3% (0,2% ad aprile ). E' quanto emerge da 'Banche e moneta: serie nazionali' diffuso oggi dalla Banca d'Italia. I depositi del settore privato sono aumentati del 4% su base annua (3,8% in aprile); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 16,1%. Il tasso di crescita delle sofferenze è stato pari al 5,5% su base annua (6,7% nel mese precedente); quando si corregge tale tasso di crescita per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari risulta pari al 9,9% (10,6% nel mese precedente).