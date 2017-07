BANCHE: BANKITALIA, IN 2° TRIM. LIEVE ALLENTAMENTO CRITERI OFFERTA PRESTITI

18 luglio 2017- 10:33

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Nel secondo trimestre del 2017 i criteri di offerta sui prestiti sia alle imprese sia alle famiglie hanno registrato un lieve allentamento, che ha principalmente riflesso l’impatto della pressione concorrenziale nel settore bancario. E' quanto emerge dai dati nazionali dell'indagine sul credito bancario nell'area euro di Bankitalia.Per il trimestre in corso, gli intermediari si attendono criteri di offerta leggermente meno favorevoli per le imprese e un ulteriore allentamento per le famiglie. La domanda di prestiti, da parte sia delle imprese sia delle famiglie, ha registrato un lieve incremento; essa continuerebbe a espandersi moderatamente anche nel trimestre in corso.