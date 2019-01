18 gennaio 2019- 15:08 Banche: Bankitalia, in III trim. flusso nuovi crediti deteriorati resta contenuto

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti resta contenuto. Nel terzo trimestre del 2018, infatti, si legge nel bollettino economico della Banca d'Italia, il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti, al netto dei fattori stagionali e in ragione d’anno, è rimasto su valori molto contenuti (1,7%). Il lieve aumento rilevato per i prestiti alle imprese (2,8%, da 2,3% nel periodo precedente) è stato determinato dalla riclassificazione di una singola esposizione di importo particolarmente elevato. Il rapporto è sceso di un decimo di punto per i prestiti concessi alle famiglie (all’1,1%).L’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti erogati dai gruppi bancari significativi ha continuato a ridursi, sia al lordo sia al netto delle rettifiche, raggiungendo nel terzo trimestre del 2018 rispettivamente il 9,4 e il 4,5% (da 9,7 e 4,7 nel periodo precedente). Alla diminuzione ha contribuito l’attuazione dei piani di cessione delle posizioni in sofferenza; il tasso di copertura delle esposizioni deteriorate si è mantenuto stabile rispetto al trimestre precedente (al 54,5%).