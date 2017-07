BANCHE: BANKITALIA, INDENNIZZO IN CASO DI RITARDI PORTABILITà

4 luglio 2017- 14:20

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Dal 13 giugno sono in vigore le nuove regole in materia di indennizzo per il caso di ritardi nel trasferimento dei servizi di pagamento a richiesta del consumatore (cosiddetta 'portabilità'). Lo rende noto la Banca d'Italia in un comunicato precisando che la portabilità è un diritto del consumatore ed è gratuita.La novità introdotta dal 13 giugno sta nel fatto che i consumatori possono essere indennizzati laddove l’operatore bancario o finanziario non effettui il trasferimento richiesto entro il termine di 12 giorni lavorativi. L’indennizzo è pari a 40 euro e l’importo può essere aumentato per ogni giorno di ritardo.La Banca d’Italia, con una comunicazione del 22 giugno, ha invitato banche, imel, istituti di pagamento e bancoposta a garantire effettività al diritto di portabilità dei consumatori e a mettere a loro disposizione informative chiare e semplici.