BANCHE: BERSANI, DA DE BORTOLI MAI FROTTOLE, DA BOSCHI QUALCUNA Sì

9 dicembre 2017- 18:58

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "Credo sia utile" sentire Ghizzoni in commissione banche e comunque "da De Bortoli non ho mai sentito frottole, dalla Boschi qualcuna sì...". Lo dice Pier Luigi Bersani a SkyTg24. Quanto alla vicenda banche "cerchiamo di stare dalla parte del senso comune del risparmiatore truffato che vuole qualche soldo indietro e chi ha sbagliato, paghi. Poi vuol sapere anche se chi doveva vigilare, non lo ha fatto. Ma l'ordine è questo".