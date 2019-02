9 febbraio 2019- 15:30 Banche: Bottici (M5S), commissione inchiesta indispensabile

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - “Le crisi bancarie degli ultimi anni ci hanno lasciato in eredità ancora troppe zone d’ombra per quanto riguarda cause e responsabilità. L’unica cosa certa, per ora, è che a pagare il conto finale sono stati migliaia di risparmiatori traditi. Per questo è quanto mai necessaria la partenza di una Commissione d’inchiesta sulle banche, per far luce anche sulle troppe mancanze e inefficienze di organi di controllo come Bankitalia e Consob”. Lo afferma, in una nota, Laura Bottici, capogruppo M5S in Commissione finanze del Senato, a proposito dei temi emersi in occasione dell’assemblea odierna dei risparmiatori vittime della ex Popolare di Vicenza. “Fare luce sul passato è un atto dovuto nei confronti dei risparmiatori ed è un passaggio indispensabile per costruire un modello di controllo finalmente capace di difendere quel risparmio che trova tutela nella Carta costituzionale”, conclude l’esponente pentastellata.