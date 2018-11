3 novembre 2018- 17:35 Banche: Bottici (M5S), risparmiatori non temano, per loro ampie tutele

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "I risparmiatori non hanno nulla da temere: a differenza di quanto fatto in passato, l’attuale Esecutivo ha approntato una tutela molto vasta per venire incontro a chi ha subìto dalle banche truffe scandalose". Così in una nota la capogruppo M5S in Commissione finanze del Senato, Laura Bottici, la quale ricorda innanzitutto che "la norma stanzia 1,5 miliardi al posto dei miseri 100 milioni del Governo precedente". Per la prima volta, poi, aggiunge, "si prevede un potenziamento del personale Consob e l'istituzione di ben 10 Collegi arbitrali per venire incontro più prontamente ai risparmiatori. Senza questi potenziamenti i rimborsi sarebbero rimasti una presa in giro, dati gli anni che sarebbero stati necessari all'Anac per esaminare tutte le pratiche".