BANCHE: CASINI, ATTO DOVUTO RISPONDERE A RICHIESTA PIGNATONE

11 gennaio 2018- 19:56

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Mi dispiace che un collega così serio come Paglia polemizzi su un atto dovuto da parte del presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. In uno spirito di leale collaborazione istituzionale, ho risposto alla richiesta del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, fornendogli l'elenco di chi ha avuto accesso ad atti con regime di segretezza". Ad affermarlo in una nota è Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. "D'altronde, con lo stesso spirito di leale collaborazione istituzionale, il procuratore Pignatone e tutte le procure italiane interpellate -sottolinea Casini- hanno risposto alle richieste di acquisizione di materiale effettuate dalla nostra Commissione. Inoltre, non può sfuggire ai colleghi che gli atti segretati vengono visionati alla presenza di ufficiali della Guardia di Finanza proprio per proteggere il segreto investigativo".