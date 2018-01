BANCHE: COMMISSIONE NON RAGGIUNGE INTESA SU RELAZIONE FINALE

30 gennaio 2018- 09:52

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Non è stata raggiunta l'intesa in commissione d'inchiesta sulle banche su una relazione finale unica. E' quanto si apprende da fonti vicine alla commissione. Entro le 11, come stabilito dall'ufficio presidenza, andranno presentate le proposte alternative dai singoli gruppi.