6 novembre 2019- 17:38 Banche: Confesercenti su pos, regola del mercato valga anche per imprese

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli oggi sottolinea che l’associazione non ha poteri sulle commissioni Pos, perché 'è il mercato a fare i prezzi'. Siamo d’accordo: la regola del mercato, però, dovrebbe valere non solo per le banche ma anche per le imprese, che non devono essere obbligate nella scelta dei mezzi di pagamento da accettare". Così Patrizia De Luise, il presidente di Confesercenti, commentando le dichiarazioni di Patuelli.Il mercato, aggiunge, "sta già spingendo verso i pos: negli ultimi sei anni ne sono stati attivati ogni giorno più di 460. Le imprese, in particolare quelle del commercio, hanno deciso liberamente di adottare sistemi di pagamento elettronici, nonostante il legislatore non prevedesse sanzioni, perché lo hanno trovato conveniente: accettare più sistemi di pagamento vuol dire avere più potenziali clienti, riducendo allo stesso tempo i costi ed i rischi della gestione del contante".