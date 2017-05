BANCHE: CONSIGLIO VENETO, LEGGE PER ESTENDERE FONDO SOLIDARIETà A RISPARMIATORI BPVI E VB

2 maggio 2017- 17:58

Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto ha affronto la discussione relativa alla proposta di legge statale n. 29 da trasmettere al Parlamento Nazionale - ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - relativa a: "Estensione ai risparmiatori degli Istituti di credito Banca popolare di Vicenza S.p.a. e Veneto banca S.p.a. del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)": modifiche al comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119". Il Pdl è stato approvato all’unanimità. In sintesi, la proposta di legge nazionale illustrata in aula dalla Prima Commissione, tende ad estendere ai risparmiatori della banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca di accedere ai fondo interbancario e alle agevolazioni previste dalla Legge dalla Legge di stabilità a favore di quanti detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche Spa, Dalla Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della provincia di Chiesti.