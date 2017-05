BANCHE: DE PETRIS, CHIAREZZA O DIMISSIONI BOSCHI

10 maggio 2017- 15:23

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Le accuse dell'ex direttore del 'Corriere della Sera' De Bortoli sono troppo gravi perché la faccenda si possa risolvere scegliendo, in base alle proprie simpatie o allo schieramento politico, a chi credere e a chi no. Né basta a chiudere il caso la smentita anonima e ambigua di Unicredit, che nega 'pressioni' senza pronunciarsi su altri tipi di intervento da parte dell'allora ministra delle Riforme". Lo afferma la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris e presidente del gruppo Misto. "È fondamentale e urgente -aggiunge- fare la massima chiarezza, anche rivolgendosi ai vertici attuali e passati di Unicredit. In una materia così delicata è preciso dovere del governo fare luce in ogni zona d'ombra. Senza questo chiarimento non ci sono alternative alle dimissioni della sottosegretaria Boschi".