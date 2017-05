BANCHE: DELRIO, BOSCHI? BASTA SPECULARE SENZA ACCERTARE FATTI

9 maggio 2017- 20:20

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Io credo che la Boschi abbia dato mandato ai suoi legali di tutelarla perché il fatto deve essere dimostrato. Già si fa il processo, già si fanno le condanne. La politica è abituata a speculare senza accertare i fatti, è una cattivissima abitudine. I giudizi non si fanno sui giornali e con le dichiarazioni stampa". Lo dice Graziano Delrio a Di Martedì."Non voglio entrare nei dettagli, non ho letto il libro di De Bortoli. Ho visto la frase, immagino che sia stata una frase riferita, che De Bortoli non fosse presente. Di solito sulle frase riferite, la gente ci ricama", conclude il ministro delle Infrastrutture.