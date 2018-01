BANCHE: DI MAIO, COSA HA DETTO RENZI A DE BENEDETTI? VOGLIAMO SAPERE (3)

11 gennaio 2018- 16:11

(AdnKronos) - "Come può un partito che si fa chiamare ‘democratico’ -aggiunge Di Maio- accettare in silenzio questa continua umiliazione da parte del suo segretario e degli yesman di cui si è circondato? Nel M5S un personaggio come Renzi non sarebbe nemmeno candidabile, nel Pd può spadroneggiare liberamente piegando il partito ai suoi capricci. Il 4 marzo si decide se iniziare a fare gli interessi degli italiani o continuare a fare quelli di chi governa e dei loro amici".