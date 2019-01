31 gennaio 2019- 12:13 Banche: Di Maio, 'da Ue lettera su no fondo truffati, noi lo facciamo'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Oggi arrivata "una lettera dell'Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura" che abbiamo adottato "per risarcire i truffati delle banche. Sono 1,5 miliardi di risarcimento. Ci dicono non lo potete fare? Noi lo facciamo e basta". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. "Per noi i truffati della banche vanno risarciti. Punto. Non possono essere messi in mano a un collegio arbitrale. L'Europa se ne deve fare una ragione", ha aggiunto.