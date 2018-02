BANCHE: DI MAIO, SMALTIRE NPL E DARE ATTENZIONE A TERRITORIO

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Eliminare gli Npl significa dare più stabilità al nostro sistema bancario che, lo dico chiaramente, deve essere un sistema che deve avere attenzione per il territorio". Così il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, intervenendo oggi a un incontro con gli imprenditori di Assolombarda. "Gli investitori che ho incontrato ieri", dice riferendosi al meeting nella City londinese con i rappresentanti di alcuni fondi internazionali, "calcolano 7-10 anni" per lo smaltimento. "Questi tempi - evidenzia Di Maio - incidono sul valore degli Npl ed è anche per questo che siamo stati messi nella condizione di spendere questi Npl al mercato, perché erano difficilmente recuperabili, non per il bene o il patrimonio da aggredire, ma per i tempi che ci vogliono per il recupero". In tutto questo, "le banche del territorio devono restare tali. Anche quelle che hanno ricevuto l'intervento pubblico dallo stato nell'ultimo periodo devono portare avanti politiche di vicinanza alle imprese e all'economia reale. Altrimenti - nota - il rischio vero è che con la riforma delle Bcc e delle banche popolari si tenda a spostare anche quelle banche che, con tutti i limiti, erano del territorio, verso banche che fanno solo speculazione finanziaria. Non c'è nulla di male, ma il tema è che il nostro è un territorio ha una forte economia reale e ha imprese che sono medio piccole nella loro maggioranza e hanno bisogno di credito anche per innovarsi". Insomma, conclude il leader del M5S, "siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa. Non metto in discussione l'industria 4.0, credo che sia un ottimo punti di partenza, ma proprio per questo dobbiamo stimolare le aziende a innovarsi, perché se siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa dobbiamo stare attenti ad avere tecnologie all'avanguardia, altrimenti rischiamo uno choc se non siamo stati in grado in questi anni di innovare le nostre aziende".