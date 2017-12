BANCHE: DI MAIO, STATO NON FOLLOWER, CREEREMO ISTITUTO PUBBLICO INVESTIMENTI

28 dicembre 2017- 08:40

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Lo Stato deve essere leader, non follower delle banche. Per questo creeremo una Banca pubblica per gli investimenti sul modello francese, che aiuti imprese e famiglie. Così le banche private saranno costrette ad abbassare i tassi". Un istituto da finanziare con il "taglio degli sprechi, che pesano fino a 50 miliardi". A dirlo Luigi Di Maio, candidato premier M5S, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.