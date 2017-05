BANCHE: DI MAIO, VIA BOSCHI E RENZISMO

11 maggio 2017- 12:09

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Il tempo è scaduto, Maria Elena Boschi ha mentito e se ne deve andare insieme al renzismo che ha infettato le istituzioni democratico di questo Paese". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, di M5S, ospite di 'Dentro i fatti' su Sky Tg 24. "Oggi -ha aggiunto- non sappiamo solo che Maria Elena Boschi ha chiesto di salvare la banca del padre a Unicredit, noi oggi sappiamo che mentre loro parlavano di rottamazione, pochi giorni dopo il loro insediamento hanno già deciso di cominciare a muoversi per salvare Banca Etruria. Renzi non sapeva nulla di tutte queste cose? Questa vicenda è veramente vomitevole".