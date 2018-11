21 novembre 2018- 19:22 Banche: Doris (Mediolanum), quest'anno +26 per cento erogazione denaro

Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - "Non c'è stato anno in cui non abbiamo aumentato l'erogazione di mutui, anche negli anni più difficili. E anche quest'anno stiamo erogando il 26 per cento in più di denaro rispetto all'anno scorso. Noi siamo una mosca bianca nel panorama, ma l'economia italiana non dipende da Banca Mediolanum. Quindi, non posso non fare il tifo per i miei concorrenti affinché siano messi molto bene". Così, il Presidente di Banca Mediolanum parlano della situazione dei mutui per il futuro.