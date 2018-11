2 novembre 2018- 18:25 **Banche: Eba, rafforzata capacità di resistenza agli shock gravi **

Milano, 2 nov. (AdnKronos) - "Il risultato dello stress test mostra che gli sforzi delle banche per costruire la propria base di capitale negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare la loro capacità di resistenza agli shock gravi e agli impatti del sul capitale materiale dell'esercizio 2018". E' quanto sottolinea Mario Quagliariello, direttore del dipartimento Economic Analysis and Statistics dell'Eba commentando i risultati degli stress test dell'Eba. "I risultati saranno utilizzati dai supervisori come parte della loro più ampia valutazione delle vulnerabilità delle banche e come input per le loro decisioni di vigilanza".